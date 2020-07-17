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Fatih Eren ’ta

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Fatih Eren Halkbank’ta
HALKBANK Voleybol Takımı, orta oyuncu Fatih Eren Uğur'u kadrosuna kattı. Kulüp açıklamasında, son sezonda Spor Toto forması giyen 1990 doğumlu oyuncu ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. Fatih Eren, Halkbank formasını giyeceği için heyecan duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin en kariyerli, en başarılı takımının parçası olduğum için çok mutlu ve heyecanlı hissediyorum, çok kaliteli bir kadromuz ve teknik heyetimiz var. Takımın hedefine ulaşması için birlikte çalışmak beni mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Bu heyecanla beraber, takım arkadaşlarım, teknik ekibimiz ve tüm voleybol camiası için sakatlıksız, virüsün bittiği sağlıklı bir sezon temenni ediyorum."
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Fatih Eren Halkbank’ta
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