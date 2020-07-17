Fatih Eren Halkbank’ta

HALKBANK Voleybol Takımı, orta oyuncu Fatih Eren Uğur'u kadrosuna kattı.Fatih Eren, Halkbank formasını giyeceği için heyecan duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Takımın hedefine ulaşması için birlikte çalışmak beni mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Bu heyecanla beraber, takım arkadaşlarım, teknik ekibimiz ve tüm voleybol camiası için sakatlıksız, virüsün bittiği sağlıklı bir sezon temenni ediyorum."