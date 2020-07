Rodrigues yolcu!

ANKARAGÜCÜ Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, takımda yaşanan krizle ilgili konuştu. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in takıma katkısından memnun olduklarını söyleyen Atasoy, "Takımda bir ahenk oluştu. Şu an takımda futbolcular kendi aralarında hakikaten bir kaynaşma içerisinde.'Ben bu takımda ilk 11'deyim ben bu takımın golcüsüyüm ben olmazsam bu iş olmaz', bu mantıkla hareket eden her zaman zarar eder. Bizim için öncelik her zaman Ankaragücü'dür" dedi.