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yolcu!

maçı öncesinde takım arkadaşına saldıran hakkında konuşan Ankaragücü yöneticisi : “Kimse bu kulübün üstünde değildir”

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Rodrigues yolcu!
ANKARAGÜCÜ Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, takımda yaşanan krizle ilgili konuştu. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in takıma katkısından memnun olduklarını söyleyen Atasoy, "Takımda bir ahenk oluştu. Şu an takımda futbolcular kendi aralarında hakikaten bir kaynaşma içerisinde. Bu sebeple Rodrigues'i affetme gibi bir şey söz konusu değil. Sözleşmesini feshetme gibi bir durum da olabilir. Her an netleşebilir. 'Ben bu takımda ilk 11'deyim ben bu takımın golcüsüyüm ben olmazsam bu iş olmaz', bu mantıkla hareket eden her zaman zarar eder. Bizim için öncelik her zaman Ankaragücü'dür" dedi.
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Rodrigues yolcu!
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