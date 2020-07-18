Demir parmaklıklara sıkıştı

olduğu öne sürülen Somali uyruklu bir kişi Altındağ, Etlik Caddesi Dışkapı Üst Geçidi altında diğer tarafa geçmek için 1.5 metre uzunluktaki demir bariyerden atlamak istedi. Ancak tırmanırken bacağı parmaklıklar arasında sıkıştı. Bacağını bir türlü kurtarmayan kişi, yardım çığlıkları atmaya başladı. Olayı gören taksi şoförü Nejdet Demir, polisi arayarak yardım çağırdı. Acı çığlıkları duyarak gelen çevre sakinlerinin de yardımıyla Somalili genci sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri, refüjde baygın yatan kişiyi hastaneye kaldırdı.