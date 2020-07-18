Rodrigues’in bileti kesildi

Ankaragücü kulübü, Galatasaray maçı öncesi takım arkadaşı Ante Kulusic'e saldıran ve kadro dışı bırakılan Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetti. Devre arasında Dinamo Kiev'den 500 bin Euro bedelle kiralanan Rodrigues, bu kararla birlikte bitmeden sezon bitmeden Başkent ekibinden ayrılmış oldu. Kulüpten yapılan açıklamada "32. haftasında Galatasaray karşılaşması öncesi Beştepe Tesisleri'mizde takımımız son hazırlıklarını yaparken, futbolcularımız Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic arasında bir tartışma yaşanmış ve sonrasında Rodrigues tarafından Kulusic'e saldırıda bulunmuştur. Meydana gelen bu olay sonrasında Lüksemburglu futbolcu maç kadrosundan çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur. Arkadaşına yapmış olduğu saldırı ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, Yönetim Kurulumuz aldığı karar ile oyuncunun sözleşmesini feshetmiştir.

KİEV'DE KALMASI BİLEHOCASINA BAĞLI

Lüksemburg basını Rodrigues'in sözleşmesinin feshedilmesine geniş yer ayırırken, haber sitesi tageblatt'ın yorumcuları golcü futbolcunun D.Kiev'de devam edip etmeyeceği kararının teknik direktöre bağlı olduğunu söyledi. Eğer Dinamo Kiev, yeni sezonda teknik direktör Oleksiy Mykhaylychenko ile devam ederse Rodrigues başka bir takımda yoluna devam etmek isteyecek.