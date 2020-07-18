Yedi kişilik aile gece aç uyuyor

Ne üzerinde oturtabilecekleri bir koltuk, ne yatacak bir yatakları ne de çamaşır makinesi ve buzdolapları var. Karacaören TOKİ bloklarında yaşayan Yıldırım çifti pandemi nedeniyle işsiz kaldı. 5 çocuğuna kimseye muhtaç olmadan bakmak için düzenli bir iş istiyorlar. Halısı dahi bulunmayan evde çocuklar kuru yerde yatıyor. Büyükşehirden defalarca iş talebinde bulunduklarını ifade eden Yıldırım çifti seslerini Mansur Başkan'a duyuramadıklarını söyledi.

EVDE NE EŞYA NE DE YATAK VAR

Ellerinde kanamalı egzama rahatsızlığı olan anne Melek Yıldırım (34) daha önceleri aşçı yardımcılığı yaptığını pandemi zamanı rahatsızlığı nedeniyle işten çıkarıldığını belirtti. Evlerine büyükşehirden sadece 4 kişilik yemek geldiğini belirten anne, "Biz bu evde 7 kişi yaşıyoruz neden 4 kişilik yemek getiriyorsunuz? Çocuklarım aç kalmasın diye ben yemek yemiyorum günlerce sadece bir ekmek yiyerek aç aç uyudum. Bu yemek dışında da herhangi bir yardım da almıyoruz zaten. Doğalgazımız yok. Çamaşır makinemiz yok. Şu pandemi zamanı korkuyla yaşıyoruz bunların hiç vicdanı yok mu" diyerek sitem etti.