Altındağ’dan yüzme şampiyonları yetişecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Altındağ'ı spor alanında zirveye taşıyacak olan yüzme havuzları için çalışmalar başladı. Battalgazi Mahallesi'nden sonra, Feridun Çelik Mahallesi'ne yapılacak olan yüzme havuzu için de düğmeye bastıklarını söyleyen Başkan Balcı,ifadelerini kullandı. Altındağ'da altın değerinde spor yatırımlarını hayata geçireceklerini de sözlerine ekleyen başkan Asım Balcı, "Altındağlı çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı geleceği için ne gerekiyorsa yapıyoruz.şeklinde konuştu.