Otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

KIRIKKALE'DE, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Yavru kediyi kurtarma konusunda başarılı olamayan vatandaşlar, durumu Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirerek, yardım talep etti. Otomobilin sahibinin aracın kaputunu açmasının ardından ekipler, motor kısmına giren kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.