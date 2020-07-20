Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı

, kavşaktan hatalı dönüş yapan otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, kent merkezindeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Osmangazi Mahallesi yönüne giden Fatma Yılmaz yönetimindeki otomobil, iddiaya göre; en sağ şeritten yolun solunda kalan sokağa dönüş yaptığı sırada, sol şeritten gelen Mustafa Tanyeli 'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mustafa Tanyeli 'nin kullandığı otomobil savrularak refüje çıktı. Kazada, sürücülerden Mustafa Tanyeli ile yolcular Gülşen Yılmaz ve Hakan Erkol yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.