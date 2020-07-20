Yenimahalle’nin hedefi Avrupa

HENTBOL Kadınlar Süper Ligi'nin, iddialı takımları arasında yer alan Yenimahalle Belediyespor, yeni sezonun startını verdi. Geçen sezonu ikinci olarak tamamlayan başkent temsilcisi, 2020-2021 sezonunda hedefini, ilk 4 içerisinde yer alıp, Avrupa kupalarına katılmak olarak belirledi. Ankara'da çalışmalarını bitiren Yenimahalle Belediyesi SK, sezon öncesi kamp çalışmaları için Muğla'ya hareket etti. 10 gün sürecek olan kamp boyunca, her gün çift antrenman yapacak mavi-beyazlılar, genel koordinasyon, core ve cross programları üzerine yoğunlaşacak.

TAKIMIMDAN MEMNUNUM

SEZON hakkında konuşan teknik patron Serdar Eler, "Geçtiğimiz yıl planladığımız yeni yapılanmanın üzerine koyarak, yeni sezona başlıyoruz. Oyuncularımın gösterdiği özveriden çok memnunum. Öncelikli hedefimiz, yakaladığımız sinerjiyi bozmadan performansımızı belli bir seviyede tutmak. Süper Lig uzun bir maraton, temennim izleyenlere keyif veren, sakatlığın minumum düzeyde seyredeceği bir sezon olması yönünde. Bu vesileyle, ligde yer alan tüm takımlara başarı dileklerimi sunuyorum" diye konuştu.

İLK TEBRİK BAŞKANDAN

Sinan Ören'i rekor kırdığı yarış sonrası ilk kutlayan Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar oldu. Mavi beyazlılar, ilk haftayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde yaptığı çalışmalarla kapattı.