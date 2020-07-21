Bunu yapan ınsan olamaz

Başkentte son zamanlarda yaşanan hayvan katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Etimesgut Eryaman'da yaşanan kedi katliamı görenleri dehşete düşürdü. Olay Eryaman 2. Etap İçtaş Blokları'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler önceki akşam kimseye zararı dokunmayan 2.5 aylık korziton tedavisi gören yavru kediyi katletti. 10 yıldır kedi besleyen hayvan sever Sevgül Kızıltaş (54), böbrek nakli olan kız kardeşi nedeniyle evde kedi besleyemiyor. 15 Nisan'dan itibaren 2 yavru kedisini site bahçesinde besliyordu. Çiko ve Mia isimli kedilerden hasta olan Mia dün katledildi. Mia'nın öldürülmesini ağlayarak anlatan Kızıltaş, "Kedimin diri diri patilerini kesip boğmuşlar sonra bir de yıkamışlar. Önceki gün akşam besledim eve çıktım. Sabah komşum Mia'nın ortalarda gözükmediğini söyledi. Geziyor sandım bir baktım kamelyanın önünde yatıyor. Hareket etmeyince öldüğünü anladık. Patilerinin kesik olduğunu görünce dehşete kapıldım. Hastalığından ölse ya da köpek parçalasa bu kadar üzülmezdim. Ama bunu yapan güya bir insan. İnsan olan böyle bir şeyi yapamaz. Ve o kişi her kimse aramızda geziyor" dedi.Hayvansever kadın yaşanan olay sonrası şikâyette bulundu. Kamera görüntülerini savcılığa iletti. Olayın aydınlatılmasını isteyen ve canilerin cezalandırılmasını talep eden kadın kameranın açısının kör noktada olduğunu söyledi. Zaman zaman site sakinleri tarafından kedilerle ilgili şikâyetler aldığını fakat bu vahşice hareketi site sakinlerinin yapmayacağını ifade eden Kızıltaş, "Bu vicdansızlığı komşularım yapmış olamaz. Küçücük kediden ne istediniz? Kedinin size ne zararı vardı? Yavruma bunu yapanların tespit edilip cezalandırılmasını istiyorum. Hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olamaz. Bunu hayvana yapan yarın bir gün insana da yapar. Lütfen artık hayvanları katletmeyin. Bu son olsun. Her gün hayvan katliamları haberi okumaktan bıktık onların da yaşamaya hakkı var" diye konuştu.