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KentKoop Mahallesi ’nı bekliyor

Giriş Tarihi: 22.7.2020 ABONE OL
KentKoop Mahallesi Adnan Kahveci Parkı’nı bekliyor
24 yıl önce hizmete açılan ve yıllar içinde gördüğü tadilatlara rağmen bölge halkının ihtiyacını karşılamaktan uzaklaşan Adnan Kahveci Parkı'nın yeni konsepti ile yeniden gün yüzüne çıkacak olması mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Parkın çevresini saran 13 sitenin başkanı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret ederek park projesinin detaylarını dinledi. Proje görselleri üzerinden 33 bin 500 metrekare alanı kapsayan parka yapılacak olan her bir ayrıntıyı site başkanlarına tek tek anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, parkın eski Belediye Başkanı Abdurrahman Oğultürk tarafından yapıldığını ve o zamanlarda park çevresinin boş olduğunu hatırlatarak "Zamanında bu parkımız mesire alanı gibi kullanılıyordu. Mangal da yapılıyordu. Çünkü çevrede bu kadar ev, site yoktu. Ama şimdi çevresinin tamamı konut oldu. Dolayısıyla oradaki duman, koku, gürültü mahalle sakinlerimizi ciddi sıkıntıya sokuyordu. Park ile ilgili aldığımız şikayetler bize harekete geçirdi" dedi.

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KentKoop Mahallesi Adnan Kahveci Parkı’nı bekliyor
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