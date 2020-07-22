“Tek kuruş almadan Gençler’i ligde tuttuk”

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 2019- 2020 sezonunun bitimine bir hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Başkanı Murat Cavcav, olağanüstü şartlarda olağanüstü bir sezonun yaşandığını belirterek, "Tüm takımlar hem psikolojik hem de ekonomik olarak inanılmaz zorluklarla baş başa kaldı. Son haftaya kalmadan korkulu rüya yaşamadığımız için sevinçliyiz"
dedi. Ligde kaldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Cavcav, "Ligin demirbaşlarından biriyken bir senelik ara verdik ve döndük. Kalıcılığımızı göstermek adına bu sezon ligde kalmak çok önemliydi. Zaman zaman yaşadığımız o kötü sezonun psikolojik engelleriyle de uğraştık. Çok rahatken de sıkıntılı dönemlerde de 'acaba' dediğimiz oldu. Ama pes etmedik"
dedi. Cavcav, salgın sürecinin tüm takımları inanılmaz derecede etkilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"KAÇ KULÜP MAAŞ ÖDEDİ?"
"Merak ediyorum, salgın sürecinde maaş ödemeye çalışan Gençlerbirliği gibi kaç kulüp vardı? Ya da bu kulüplerden kaçı kendi yağında kavrularak bunu sağlamaya çalıştı? Kimseden tek kuruş destek almadan takımımızı ligde bıraktık. Gençlerbirliği için ligde kalmak başarı olmamalı ama taraftarımızdan bir senelik arayı ve sonrasındaki ekonomik ve psikolojik faktörleri göz önünde bulundurmalarını rica ediyorum."
"Dünyada eşine az rastlanan bir taraftarımız var"
Bundan sonraki süreçte daha iyi bir Gençlerbirliği izleyeceksiniz diyen Cavcav, "Bu sezon taraftarımızın destekleri de yapıcı eleştirileri de uyarıları da bize güç verdi. Taraftarımız Ankara ya da ülkemizde değil dünyada eşine az rastlanır bir kimliğe sahip. İnanıyorum ki biz birlik oldukça çok daha güzel günleri birlikte yaşayacağız."