“Tek kuruş almadan Gençler’i ligde tuttuk”

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 2019- 2020 sezonunun bitimine bir hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Başkanı Murat Cavcav, olağanüstü şartlarda olağanüstü bir sezonun yaşandığını belirterek,dedi. Ligde kaldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Cavcav,dedi. Cavcav, salgın sürecinin tüm takımları inanılmaz derecede etkilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Merak ediyorum, salgın sürecinde maaş ödemeye çalışan Gençlerbirliği gibi kaç kulüp vardı? Ya da bu kulüplerden kaçı kendi yağında kavrularak bunu sağlamaya çalıştı? Kimseden tek kuruş destek almadan takımımızı ligde bıraktık. Gençlerbirliği için ligde kalmak başarı olmamalı ama taraftarımızdan bir senelik arayı ve sonrasındaki ekonomik ve psikolojik faktörleri göz önünde bulundurmalarını rica ediyorum."Bundan sonraki süreçte daha iyi bir Gençlerbirliği izleyeceksiniz diyen Cavcav, "Bu sezon taraftarımızın destekleri de yapıcı eleştirileri de uyarıları da bize güç verdi. Taraftarımız Ankara ya da ülkemizde değil dünyada eşine az rastlanır bir kimliğe sahip. İnanıyorum ki biz birlik oldukça çok daha güzel günleri birlikte yaşayacağız."