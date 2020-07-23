Keçiörengücü emin adımlarla

Takımı 2018-2019 sezonunda TFF 1. Lig'e taşıyan teknik direktör Serkan Özbalta ile yoluna devam eden Keçiörengücü, ligde bu sezon Altınordu'yla birlikte teknik direktör değiştirmeyen iki ekipten biri oldu. Başkan Sedat Tahiroğlu, takımlarının yeniden yükseldiği TFF 1. Lig'de ilk sezonunu geçirdiğini hatırlatarak,diye konuştu. Ara transfer döneminde kadrolarına dahil ettikleri Jeremy Bokila'dan istedikleri verimi alamadıklarını kaydeden Tahiroğlu,dedi.Tahiroğlu, TFF 1. Lig'de bu sezon topla oynama oranlarında ilk 3 takım içerisinde olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Yine hocamızla devam edeceğiz. İnşallah doğru işler yaparak başarının geleceğine inanıyorum. İlla bu, çok büyük paralar harcayarak olmuyor. Giden oyuncularımız oldu, onların yerine de uygun rakamlarla iyi futbolcular bulabilirsek, inşallah yine bu sene yarışacak bir takım kuracağımıza inanıyorum." Teknik direktör Serkan Özbalta'nın sistemli oyunla çok güzel başarı elde ettiğini belirten Tahiroğlu, "Tesis anlamında belediyelerimiz bizi desteklerse altyapıya çok önem vermek istiyoruz. Altyapımızın antrenman yapacağı yerler fazla müsait değil.dedi.BU sezon TFF 1. Lig'in başlangıcında 8 hafta yenilgi yaşamayan Keçiörengücü, ligde ilk devreyi 28 puanla 3. sırada bitirince Süper Lig hesapları yapmaya başlamıştı. Performansını ikinci yarıya tam yansıtamayan Keçiörengücü, koronavirüs nedeniyle verilen aradan sonra liglerin tekrar başlamasıyla çıktığı 6 maçın 5'inde 3 puan sevinci yaşadı, 1 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Ankara ekibi, yeniden yükseldiği TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve sezonu 50 puanla 8. bitirdi.