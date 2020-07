Şelalemizi geri verin

Keçiören Orhangazi parkı içindeki şelale bir aydır akmıyor. Şelale her gün gürül gürül akar mahalleliye huzur verirdi. Ta ki Büyükşehir bir buçuk ay önce cadde üzerinde asfalt çalışması yapana dek... Bir ay önce şelalede bir koku hissedildi. İlaçlama yapıldı. Park içindeki tuvaletin giderinin asfalta aktığı ortaya çıktı. Keçiören Belediyesi'nden geldiler. Hortumla baktılar gider borusunun tıkalı olduğunu fark ettiler. Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt çalışması yaparken kanalı tıkadığı iddia edildi. Mahalle sakinleri Büyükşehir'e ulaşmaya çalıştı. Müracaatta bulundu. Bir aydır muhatap bulamadı. Kanalizasyon sıkıntısını çözmesi için ziraat mühendisine bağladılar. İki kez gelip hortum saldılar.Bağlarbaşı mahalle sakinleri yetkililere seslendi. Parkta oyun oynayan çocukların şelale suyu ile kafalarını yıkadıklarını, yasak olmasına rağmen suyun içine girdiklerini söyledi. Şelale suyunun bir an önce temizlenip faaliyete geçirilmesini talep eden mahalle sakini, "Asfaltın kırılması lazım Keçiören Belediyesi biz asfaltı kıramıyoruz Büyükşehir'in bölgesi. Pandemi dönemindeyiz. Çocuklar bu havuzda kafalarını, ellerini, yüzlerini yıkıyor. Şelalenin motor kısmı pislik içinde. Tuvaletten havuza pis su geliyor. Tuvaletten gelen suyun kanaldan dışarı akması gerek. Mahalleli şelaleden mahrum oldu. Şelale 1 haftadır devre dışı bırakıldı. Keçiören Belediyesi topu Büyükşehir'e atıyor. Biz yazı yazarız onlar üst yazı yazar iş uzar diyor. Bürokratik işlemelere ne gerek var. Ufacık kanalizasyon sorununu deve yaptılar büyüttüler. Seçim zamanı belediye başkanları her şey çok güzel olacak, hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz diyorlardı. Hizmet böyle yapılmaz. Tek isteğimiz parktan temiz akan şelale. Parkımız ilk zamanki gibi olsun. Çocuklar risk altında olmasın" diye konuştu.