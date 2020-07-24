Etimesgut’tan Karakeçili’ye dostluk köprüsü

KIRIKKALE'NINKarakeçili İlçesi Belediye Başkanı Veysel Aydemir Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i makamında ziyaret etti. Belediyenin çalışmaları hakkında Demirel'den bilgi alan Başkan Aydemir, Başkan Demirel'i ilçeye davet etti. Çalışmalarda ortak hareket edebileceklerini söyleyen Başkan Aydemir, "Enver Başkanın çalışmalarını yakından takip ediyor tebrik ediyorum. İlçeme hizmet konusunda gösterdiği yakın ilgi bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Karakeçili ilçesi adına Başkan Demirel'e teşekkür ederim" dedi. Karakeçili Belediye Başkanı Veysel Aydemir'i misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirten Başkan Enver Demirel, Aydemir'e çalışmalarda elinden gelen desteği verecekleri sözünü verdi. Başkan Demirel, her zaman Etimesgut Belediyesi olarak Karakeçili İlçesinin yanında olduklarını söyledi. Başkan Demirel ayrıca en koşa sürede Karakeçli'yi ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.Hakan GÖKKAYA