Hamzaoğlu’ndan veda yemeği mi?

Yarın Beşiktaş'ı evinde konuk edecek Gençlerbirliği, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu tarafından düzenlenen yemekte buluştu. Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir restoranda verilen yemekte teknik ekip, futbolcular ve takım personelinin hazır bulunduğu belirtildi. Yemeğin ardından Hamzaoğlu, "Artık sezonun sonuna geldik. Mücadeleniz ve çabanız için hepinize kendi adıma teşekkür ediyorum. Bu takımın bir senelik aranın ardından ligde yoluna devam etmesi çok önemliydi. Ayrıca burada bizimle tüm sezon boyu çalışan, işimizi kolaylaştıran kulüp personelimize de bir teşekkür etmek istiyorum. Umarım gelecek sezonlarda de hep birlikte bir arada böyle yemeklerimiz olur"
diyerek takımına teşekkürlerini iletti. Ancak yemeğe başkan Murat Cavcav'ın katılmaması ve organizasyonun tesislerde yapılmaması akıllara, "Hamza Hoca veda ediyor?" şeklinde sorular getirdi.