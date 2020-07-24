Hamzaoğlu’ndan veda yemeği mi?

Yarın Beşiktaş'ı evinde konuk edecek Gençlerbirliği, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu tarafından düzenlenen yemekte buluştu. Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir restoranda verilen yemekte teknik ekip, futbolcular ve takım personelinin hazır bulunduğu belirtildi. Yemeğin ardından Hamzaoğlu,diyerek takımına teşekkürlerini iletti. Ancak yemeğe başkan Murat Cavcav'ın katılmaması ve organizasyonun tesislerde yapılmaması akıllara, "Hamza Hoca veda ediyor?" şeklinde sorular getirdi.