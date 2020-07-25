Şereflikoçhisar’a üvey evlat muamelesi

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Temmuz ayı faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıda ilçesinin sorunlarını anlattı. Çelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışmak istediklerini fakat herhangi bir talepte "Referans" engeline takıldıklarını belirterek, "Koordineli bir şekilde çalışalım dediniz, diğer arkadaşların da belirttiği gibi 'Kaale almayacaksınız' dedikleri kulağımıza geldi. Biz arkadaşları arayıp teyit ediyoruz. Bizim greyderler zaman zaman arıza yapabiliyor. Bir greyder lazım olduğunda bize Ankara'yı arayın ya da ilçeden bir referans(!) getirin diyorlar. İşi yokuşa sürüyorlar" ifadelerini kullandı. Çelik konuşmasına şöyle devam etti: "Doğalgaz çalışmalarından kaynaklanan yollardaki çukurları kapatmak için Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yama çalışmalarında ABB Fen İşleri Bölge Şefliği önce yok dediği, daha sonra bizim dediği silindiri alarak, çalışmaların durmasına neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait caddede doğalgaz çalışmalarından dolayı bir çalışma yaptık. Biz orada yama çalışması yaparken silindirimiz arıza yaptı. Büyükşehir Fen İşleri Şefliği'ni aradım. Silindir istedim. Bizim silindirimiz arızalı dediler, daha sonra ilçede silindir aradım. Bir iş adamımızın fabrikasının önünde bir silindir var denildi. Bunu da sahibini bilmiyoruz dediler. Biz oradan silindiri aldık yamaya devam ettik. Bize yok dedikleri silindir Büyükşehir'inmiş, Büyükşehir'e ait yolda çalışma yaparken geldiler götürdüler çalışma yarım kaldı, ulaşmaya çalıştık ulaşamadık."

İŞLER YÜRÜMÜYOR

"Liyakatten, ayrım yapmadığınızdan bahsettiniz. Sayın Başkan, ben şahidim gece 02.30'da eğer ki bir yerde su patlağı varsa o su patlağını tamir eden bir arkadaştı, hem liyakatli hem de çalışkan bir arkadaştı. Akrabamız da değil yani o da Ankara'dan geliyordu, bu arkadaş görevden alındı. İlçemizde 64 mahalle muhtarımız var 55 mahalle muhtarının imzasıyla size o bilgi notu ulaştırıldı. Şunu söylemek istiyorum, sizin demek ki çoğu şeyden haberiniz yok, işler yürümüyor. Çevre ilçelerde işler yürümüyor, sizin adınıza bir takım şeyler yapılıyor. Biz bu süreçte beraberce çalışmak istiyoruz, ilçemize hizmet edilmesini istiyoruz. Gerçekten ilçelerde hizmet bekliyor"



EVREN VE BALA'NIN SU SORUNU ÇÖZÜLEBİLİR

"DSİ Şereflikoçhisar'a Peçenek Barajı inşa etti, ilçenin içme ve kullanma suyu temini için, içme suyu arıtma tesisi ABB'ye geçti. Barajdan hem içme suyu hemde tarımsal alanların sulaması yapılıyor, barajın bu şekilde su tüketimi ile ileride barajda su sıkıntısı yaşanabileceği öngörülüyor ve bundan dolayı Hirfanlı'dan hat çekilmesi önerildi. Bu sayede Şereflikoçhisar Evren ve hatta Bala köylerine kadar içme ve kullanma suyu temin edilebilecek. Hirfanlı barajından takviye yapılmasıyla birlikte Evren ve Bala köylerine içme ve kullanma suyunun temin edilebilecekk. Hirfanlı Barajı'ndan Peçenek Barajı'na takviye yapılırsa yaklaşık 30 kilometrelik bir hat fakat o bölgeye yakın bir hat var tam merkezi yerde. Destek alınarak Devlet Su İşleri'nden takviye yapılırsa arıtmayı güçlendirirsek hem sulamada kullanılacak hem içme suyunda. Diğer ilçelere de verilebilir hatta daha Bala köylerine kadar verilebilir."



2018 YILINDA 160 KM SICAK ASFALT SERİLDİ BÜYÜKŞEHİR'İN YAPMADIĞINI ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ YAPTI

"DEVEKOVAN mahallesinde yağışı geçen kış aylarında ABB'nin yapamadığı çalışmalar Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı tarafından yapılarak vatandaşların mağduriyetleri giderildi. Devekovan mahallesindeki alt yapı çalışmasından dolayı 15 aydır asfalt serimi yapılmadı. Hemşerilerimiz bu kışı çok yoğun geçirdi, çamurdan çıkamadılar. Ben orada devreye girdim, 5 kilometre bir caddemiz de bypass ederek geçici bir çözüm bulundu."