Uzay ve havacılığın kalbinde anlamlı ziyaret

Başkan Oğuz, ilçe sınırları içinde bulunan ve Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayi alanında uluslararası arenadaki gururu olan TUSAŞ'ın bir süre önce Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Bozdoğan'ı ziyaret etti. Oğuz burada, Bozdoğan'a yeni görevinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. Oğuz, uzay ve havacılık alanlarındaki başarılarından dolayı Bozdoğan'nın şahsında tüm TUSAŞ ailesine teşekkürlerini sundu. Oğuz ve Bozdoğan daha sonra iki kurum arasında gerçekleştirilebilecek çalışmalar ve iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

GURURUMUZ TUSAŞ

Oğuz, TUSAŞ markasının uluslararası arenada Türkiye'nin göğsünü kabartan ve ülke güvenliğimiz açısından oldukça önemli projelere imza attığını belirterek, "Kahramankazan olarak, değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Rafet Bozdoğan'a ve değerli Genel Müdürümüz Temel Kotil ile tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diliyoruz" diye konuştu. Bozdoğan da, Oğuz'u misafir etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu nazik ziyareti için teşekkür etti.