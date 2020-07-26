Altındağ’da neşe dolu yaz

Altındağlı gençler yaz tatilini sanatla, sporla ve kültürel faaliyetlerle iç içe geçiriyor. Yaz Okulları Altındağlı gençlere neşe dolu bir yaz tatili vaad ediyor. Yaz okullarından faydalanmak için Altındağ'da ikamet ediyor olmak ve 17 mahallede hizmet veren gençlik merkezlerinden birine üye olmak yeterli. Yaz Okullarının kapısı 9-18 yaş aralığındaki tüm Altındağlı gençlere açık. Kukladan işaret diline, kickbokstan dramaya, deney kulübünden geri dönüşüm atölyesine kadar birbirinden farklı branşlarda kursların açıldığı Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, Altındağlı gençlerin ve çocukların hayatına neşe katıyor. En çok ilgiyi; voleybol, basketbol, okçuluk, taekwondo, futbol, hentbol, fitness, yüzme, masa tenisi görüyor.

BU HIZMETTE HER ŞEY ÜCRETSIZ OLACAK

Başkent Ankara'da 19 farklı branşta kursun açıldığı yaz okullarında, Altındağlı gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmesi için her tür imkan sağlanıyor, hiçbir detay gözlerden kaçmıyor. Yaz Okullarında tüm branşlarda kurslar ücretsiz. İsteyen herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği kursların, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını söyleyen Başkan Asım Balcı, "Çocuklara ve gençlere yönelik yaz okullarını çok önemsiyoruz. Sadece Altındağ ilçemizin değil, ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından yetenekli çocukları belirleyerek, spor ve sanata yönlendiriyoruz. Yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiren çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu gözlemliyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.