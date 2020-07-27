Destek merkezlerinden LGS’de büyük başarı

YenımahalleBelediyesi Destek Eğitim Merkezleri, alınan başarılı puanlarla LGS sınavına damga vurdu. Yenimahalleli gençlere kaliteli eğitim fırsatı sunan Destek Eğitim Merkezleri'nden faydalanan 75 8'inci sınıf öğrencisi, 20 Haziran tarihinde yapılan LGS sınavında kazandığı yüksek puanlarla Ankara'da en iyi Anadolu ve Fen liselerine girebilme şansını yakaladı. 75 öğrenci LGS sınavında 450 puan üzeri alarak başkentin en iyi Anadolu ve Fen Liselerine girmeye hak kazandı. Ayrıca 700 LGS adayına eğitim hizmeti sunan Destek Eğitim Merkezlerinde 250 öğrenci, herhangi bir Anadolu Lisesine katılma şansını yakalayacak puanı kazandı. Yenimahalle'de kaliteli ve çağdaş eğitimin merkezi konumunda bulunan Destek Eğitim Merkezleri; Demetevler (ortaokul), Karşıyaka (ortaokullise), Batıkent (ortaokul), Şentepe (ortaokul) ve Ragıp Tüzün (lise) gibi ilçenin dört bir yanında gençlere ve çocuklara ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, LGS sınavında dereceye giren Destek Eğitim Merkezi öğrencileri ile Dört Mevsim Tiyatro Salonunda bir araya gelerek öğrencilere kalem ve "Nutuk" eserini hediye etti.