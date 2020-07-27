Sıcak havalarda asfalt erimelerine karşı dikkat

TürkıyeŞoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla alınması gereken tedbirlere yönelik açıklamalarda bulundu. Apaydın bayram trafiğinde dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı: Kurban Bayramı bu yıl trafik kazalarının ve sıcakların yoğun olduğu temmuz ayına denk geldi. Sürücüler hem kendi can güvenliği için hem de sevdiklerinin can güvenliği için trafik kurallarına ve hız limitine harfiyen uymalı. Uzun yola çıkacak vatandaşlarımız araçlarının yola hazır olduğunu kontrol ederek, bakımlarını muhakkak yaptırmalı. Özellikle bayramın ilk ve son günlerinde gidiş ve dönüşlerde oluşacak yoğunluk göz önünde bulundurulmalı. Havaların sıcak gitmesi ve bayram telaşı ile birlikte trafikte dikkatler çok çabuk dağılabiliyor. Vatandaşlarımız güneşin dik açıyla geldiği saatlerde uzun yola çıkmamaya özen göstermeli. Sıcaklarda asfalt erimelerine karşı dikkat edilmeli, yol yapım çalışmaları göz önünde bulundurulmalı ve sık sık mola verilerek dinlenilmeli.Trafik kazalarının yaşanmasının birinci ve en önemli nedeni aracın hızını trafiğe göre ayarlayamamaktan kaynaklanıyor. Sevdiklerimize bir saat erken kavuşmak için hız yapacağız derken canımızdan olmayalım. Karşıdaki araç zaten dikkatli geliyordur diyerek sorumluluğu başkasına devretmeyelim. Hatalı sollamalardan kesinlikle kaçınalım.