Keçiören kurban satış alanı günlük temizliyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kurban satış alanımıza yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarı afişleri astık. Ekiplerimiz kurban satış alanını ve burada bulunan çadırları günlük temizleyip dezenfekte ediyor" dedi.

ZABITA VE VETERİNER GÖREVDE

Keçiören Belediyesi tarafından yurdun dört bir yanından gelen besicilere Bağlum Karşıyaka'da tahsis edilen 600 çadır kapasiteli kurban satış alanında 249 kurban satış çadırı bulunuyor. Vatandaşın ve esnafın büyük beğenisini kazanan kurban satış alanı günlük temizlenerek dezenfekte ediliyor. Belediye zabıta ve veteriner hekimleri tarafından titizlikle denetlenen kurban satış alanında ayrıca alışveriş için gelen vatandaşın taleplerini karşılamak için de özel bir zabıta ekibi bulunuyor. Özellikle il dışından gelen besicilerin zorluk yaşamaması için kurban satış alanında temel ihtiyaçların karşılanacağı bölümlerin oluşturulduğunu aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ülkemizin değişik illerinden gelen kurban satıcılarıyla kurbanlık satın almaya gelen tüm vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere içerisinde, market, lokanta ve dinlenme bölümlerinden oluşan hizmet çadırı, farklı noktalara kurulan tuvaletler ile 24 saat sıcak su bulunan duş kabinleri yer alıyor. Bunun yanı sıra kurban satıcıları ile kurbanlık almaya gelen vatandaşların yararlanabileceği, ücretsiz canlı hayvan kantarı, mescit ve 3 bin araçlık otopark da alanda bulunuyor" ifadelerini kullandı.



15 SEMT PAZARINDA KESİM YAPILACAK



BAĞLUM Karşıyaka'daki kurban satış alanının tüm ihtiyaçlara cevap verdiğini ve kurban kesim yerleriyle ilgili altyapı çalışmalarını tamamladıklarını da kaydeden Altınok, şunları söyledi: "Acil vakalara anında müdahale etmek amacıyla 24 saat hizmet veren sağlık ve veterinerlik hizmet kabinleri kurduk.Ayrıca kaçan kurbanlıkların yakalanması için alanda kurban yakalama ekibimiz hazır bulunuyor. İlçemizdeki 15 semt pazarımızı da kurban kesimi için hazırladık. Kurban kesimlerimizi düzenli bir şekilde gerçekleştireceğiz."