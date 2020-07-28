Satıcı çok, alıcı yok

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler, koronavirüs tedbirlerini alarak hayvan satış alanlarında küçük ve büyükbaş hayvanlarını görücüye çıkardı. Korona virüs dolayısıyla tüm alanlarda olduğu gibi hayvancılıkta da çeşitli olumsuzluklar yaşayan besiciler, beklentilerini Kurban Bayramı öncesinde de bulamadı. Kırıkkale Belediyesine ait hayvan satış pazarında yerlerini alan besiciler, satıcıların çok olduğunu ancak müşterilerin olmadığından dert yandı. İşlerinin son derece durgun olduğunu aktaran bazı besiciler, siftah dahi yapamadıklarını belirterek, bu yıl koronadan dolayı zarar ettiklerini dile getirdi. Kırıkkale'deki hayvan pazarlarında büyükbaş hayvanlar 7 bin ile 17 bin TL arasında, küçükbaş hayvanlar ise bin 300 ile 2 bin 300 lira arasında satışa sunuluyor.



'20 TANE GETİRDİK, SİFTAH YOK"

Hayvan pazarına gelen araçlar ise dezenfektan tünelinden geçiriliyor. Köyünden 20 tane kurbanlık hayvan getirdiğini belirten İrfan Aksoy, "Bu pandemiden dolayı alan hiç yok, satan pek çok. Milletin hali ne olacak hep karışık. 20 tane getirdik, daha siftah bile yok. 3 gündür yatıyoruz. 2-3 bin lira yer parası verdik. Kamyon parası derken soran bile yok. Bırak almayı, soran bile yok. Ne olacak halimiz bilmiyorum. Bayram günü belki de her yer kapanacak. Yasak olacak' diyorlar. Bir de bu günlerde Kırıkkale'de hastalık çokmuş öyle diyorlar. O yüzden kimse gelmiyor. Gelen 5 dakika bakıp gidiyor. Alan yok, satan çok" dedi.



DURGUNLUĞU PANDEMİYE BAĞLIYORUZ'

Pazarda ne alıcının ne de pazarlık olmamasından dert yanan Süleyman Özen, "Bunu biz bu pandemi hastalığına bağlıyoruz" diye konuştu. Osman Peker, "Hayvan satışları çok durgun. Satış yok. Bayrama 4-5 gün kaldı" dedi.