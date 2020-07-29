Büyükşehir mührüne durdurma kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Altındağ Belediyesi'nin 2011'de Karacaören Mahallesi'nde yaptığı Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi ile aynı yerde yapımı devam eden Karacaören Spor ve Etkinlik Alanı'nı ayın başında 'ruhsatsız ve kendilerine ait park alanında olduğu' gerekçesiyle mühürlemişti. Geçtiğimiz hafta mahkemeden karar çıktı. Mahkeme, mühürleme işlemine durdurma kararı verdi.

KEŞKE BİZE SORSALARDI

3 Temmuz tarihinde Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, sosyal medya hesabından Pazar ve spor etkinlik alanının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlendiğini duyurmuştu. Temmuz ayı meclis toplantısında Başkan Asım Balcı, konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Balcı, "Gençlik merkezimiz ve kapalı pazar yerimiz spor etkinlik alanı olarak biz planladık. Ankara Büyükşehir Belediyesi mühürleme yaptı. Maalesef 'Ortak akılla hareket edeceğiz' diyoruz ama bir taraftan da gelip bizim alanımız mühürleniyor. Keşke bize gelip sorsalardı" dedi.

ABB'YE AİT PARK ALANI DENİLDİ

Ay içerisinde, ABB Zabıta ekipleriyle birlikte faaliyetlerine devam eden gençlik merkezi ile tek katlı inşaatın olduğu yere giden ABB İmar ve Şehircilik Dairesi ekipleri iki ayrı tutanak tutmuştu. Söz konusu alanın, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Karacaören Etabı'na ait 1/1000 ölçekli imar planına göre özel proje alanı sınırları içinde kaldığının kaydedildiği tutanaklarda gençlik merkezi ve inşaatın yer aldığı 'park alanındaki tasarrufun Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu ve yapıların ruhsatsız' olduğu belirtilmişti.

HEM PAZAR HEM ETKİNLİK ALANI

Haftanın yalnızca 1 günü alışveriş için kullanılan semt pazarı alanlarının, haftanın diğer günleri de değerlendirilebilmesi için projeler geliştirdiklerini söyleyen Başkan Balcı "Bu nedenle semt pazarımıza basketbol potaları yerleştirdik. Gençlerimiz pırıl pırıl, tertemiz, üstü kapalı alanlarda spor yapsın, burada isterlerse bisiklete binsinler, bu alanı sağlıkla değerlendirsinler istedik. Karacaören Mahallesi kapalı semt pazarımız buna güzel bir örnek oldu. Yeni nesil semt pazarı adını verdiğimiz bu proje vatandaşlarımızın da büyük beğenisini topladı. Herkes memnun olunca, biz de mutluyuz. Ne yapıyorsak Altındağlı kardeşlerimizin daha güzel, daha sağlıklı ve daha refah dolu ortamlarda yaşayabilmeleri için..." ifadelerini kullandı. Altındağlı gençleri bu alanlarda basketbol oynamaya, spor yapmaya davet eden Başkan Balcı, yeni nesil semt pazarlarının mahalle sakinlerine ve tüm Altındağ'a hayırlı olmasını temenni etti.



Başkan Balcı sosyal medyadan duyurdu

ALTINDAĞ Belediye Başkanı Asım Balcı, Karacaören Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi ile aynı bölgede yapımı devam eden pazar ve spor etkinlik alanının Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından mühürlendiğini twitter hesabından duyurmuştu. Balcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Karacaören Mahallesi sakinlerinin mühürlenmelerden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "2011 yılından beri gençlere hizmet veren belediyemize ait Karacaören Gençlik Merkezi ile yine aynı bölgede yapımı devam eden pazar ve spor etkinlik alanımız Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlenmiştir" ifadesini kullandı.