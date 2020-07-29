Fransa’da yaşıyorlar ama gönülleri ‘ay-yıldız’da

TÜRKIYE'DE henüz yapılmayan olimpik branş özelliğindeki mogul kayak branşına 3 yaşından bu yana devam eden Deniz ve Derin Paçacı kardeşler, uluslararası alanda ülkemizi temsil etmek için gün sayıyor. Her gün antrenman yaparak yarışmalara hazırlanan Deniz ve Derin Paçacı kardeşler, 2014 yılından bugüne Fransa Kayak Federasyonu lisansı ile müsabakalara katılıyor. Deniz Paçaci ise 2020-2021 sezonu için Fransa Ümit Milli Takımı'na seçildi. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto sporcuların babası Emin Paçacı ile görüşerek, 2020-2021 sezonunda Türkiye adına yarışmaları için teklifte bulundu.

DENIZ, 2018'DE 'EN GENÇ BAŞARILI SPORCU' SEÇILDI

Teklifi kabul eden sporcular, Avrupa ve dünya kupalarında ilk kez ülkemiz adına yarışacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Deniz Paçacı 2018 sezonunda Fransa'da başarılı sporcu ödüllerinde 'en genç sporcu' unvanını aldı, 2018 sezon sonunda ise Fransa Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya kazanma başarısını gösterdi. 2019 yılında girdiği 7 kriterium yarısının altısında yaş grubu birincisi oldu. Deniz Paçacı, bu yıl Fransa'da düzenlenen kriterium yarışında ise Dünya Şampiyonası pistinde en iyi dereceyi elde ederek (en iyi zaman) yine bronz madalyanın sahibi oldu. 2,5 yıl sakatlık süresi geçiren Derin Paçacı ise katıldığı ilk yarışta 14'üncü olarak önemli başarı elde etti.