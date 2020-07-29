Haftanın iki günü kızının mezarında

Ayşe Karaman (25), bir yıl önce bugün (29 Temmuz 2019 sabahı), eski erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın Çankaya Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan (46) hakkında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın 5'inci celsesinde sanık Özgür Tarhan delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. Mahkeme, savcının talebiyle Karaman'ın kanında bulunan ilacın etki süresi, etki hızı ve ölümle ilgisi hakkında Adli Tıp Kurumu ve Eczacılar Odası'ndan rapor alınmasına karar verdi. Mahkeme 5 Ekim'e ertelendi.

MEZAR TAŞI İLE HASRET GİDERDİ

Acılı anne Feride Karaman evladının ölüm yıl dönümünden bir gün önce de kabrine gitti. Kızına dua eden mezar taşı ile hasret gideren Karaman gözyaşlarını tutamadı. Anne haftanın en az iki günü kızının mezranı ziyaret ediyor. 'Boncuk gözlüm' diyerek sevdiği mezar taşını yıkayıp okşayıp öpüyor. Ailesi Ayşe'nin mezarını çiçeklerle donattı. Annesi her geldiğinde çiçeklere bakıyor kızına cinayetin aydınlatılıp suçlunun cezasını çekeceğine dair söz veriyor. "Geçen yıl Ayşem bana gelmişti şimdi ben ona geldim" diyerek ağladı.

ADALET YERİNİ BULACAK

Anne adaletin yerini bulmasını istiyor. "Başka Ayşeler Pınarlar ölmesin, kadın cinayetleri son bulsun" diyen anne, evlat acısının tarifi olmadığını da söyledi. Ayşe Karaman'ın ölümünün aydınlatılması için mahkeme, yeni bir rapor talebinde bulundu. Savcının esas hakkındaki mütalaa kararı vermesi beklenirken adli tıp ve eczacılar odasından talep ettiği raporlar Karaman ailesinin umutlarını yeşertti.

'OH OLSUN DER GİBİ'

Son duruşmada Özgür Tarhan'ın tutuksuz yargılanması devam edince Tarhan'ın kendisini tahrik ettiğini iddia eden anne Karaman, "Maskeyi indirip güldü oh olsun der gibi. Ben de bir anne olarak dayanamadım. Üstüne yürüdüm polisler engelledi kollarımdan tutup salondan dışarı çıkardılar beni. Sapkın adam 'ben Ayşe'yi seviyordum en son birlikte olduk' dedi. Hâkim de 'damar yolu açıkken mi birlikte oldunuz' diye sordu. Hâkim de olayın cinayet olduğunu düşünüyor. Savcı raporları istedi onlar mütalaa verileceğini bekliyordu. Adalet er ya da geç yerini bulacak bekliyoruz" dedi.



SÖZDE SEVGİ SÖZDE KISKANÇLIK

MUĞLA'DA eski erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin'e çok üzüldüğünü dile getiren anne Feride Karaman,"Pınar kızımızın ölümü ile bir kez daha yandı canım. Ne yazık ki bir canımız daha erkek şiddetine maruz kaldı. Sözde sevgiler, sözde kıskançlıklar evlatlarımızı elimizden alıyor. Engelli çocuğum olmasa annesinin yanına gitmeyi çok isterdim. Pınarın acısını yüreğimde hissettim. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Zaman her şeyin ilacı diyorlar ya evlat acısına zaman da iyi gelmiyor. Tarifsiz bir acı bu. Kadın cinayetleri son bulsun. Pınarı katleden cani de evladımı benden alan cani de en ağır şekilde cezalandırılsın. Katiller gün yüzü görmesin" diyerek acısını paylaştı.