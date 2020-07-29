Osmanlısporlu Atakan, Danimarka yolcusu

SON yıllarda Ozan Kabak, Merih Demiral, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi milli futbolcularımız Avrupa yüzü görürken bir futbolcumuz daha yurt dışından teklif aldı. Bu sezon TFF 1. Lig'de genç bir kadroyla mücadele eden ancak performansı küme düşmesine engel olamayan Osmanlıspor ile yollarını ayıran Atakan Rıdvan Çankaya'ya Avrupa'dan talip çıktı. Ligin bitimi ile beraber Başkent ekibi ile anlaşarak sözl eşmesini fesheden 22 yaşındaki stoper, Danimarka ekibi Midtjylland'tan teklif aldı. Genç oyunculara yatırımlarına devam eden Danimarka Ligi şampiyonu, bonservisi elinde olan Atakan'ı imza parası karşılığında renlerine bağlamak istiyor. Midtjylland yöneticileri, önümüzdeki günlerde Atakan ve menajeri ile tekrardan görüşecek ve işi bitirecek. Bu sezon Osmanlıspor'da 32 maçta forma giyen 1998 doğumlu stoper 1 gol ve 1 asistle takımına katkı vermişti.