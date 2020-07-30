Bayram lezzetleri mahallenizin börekçisinden

Börek Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Eker, Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte artan baklava tüketimine dikkat çekerek; tüketicileri baklava, börek, yaprak sarma gibi bayramların olmazsa olmaz ürünlerini, tanıdık ve bilindik markalardan almaları konusunda uyardı. Yaşadığımız sürecin en önemli gerekliliği olan hijyen açısından en sağlıklısı 'Mahallenizin Börekçisi' diye belirtti. Bayramların vazgeçilmez lezzeti olan baklava ve börek için siparişlerin bayram döneminde arttığını bildiren Serdar Eker, önceliklerinin sağlık ve hijyen olduğunu aktardı. Üretimden sofralara gelene kadar hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini bu nedenle kurumsal firmaların bu anlamda büyük rol oynadığını belirtti.