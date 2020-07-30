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Bayram öncesi mezarlıklarda temizlik atağı

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Bayram öncesi mezarlıklarda temizlik atağı
KURUYAN ağaçlar, otlar ve çalılardan mezarlıklar arındırılırken, ilçe merkezinde, mahallelerde ve parklarda bulunan otlarla mücadele de devam ediliyor. Biçilen otlar; Hayvan Besiciliği ile uğraşan vatandaşlara veriliyor. Ayrıca, genel temizlik çalışmaları kapsamında, okul bahçeleri ve çevreleri, kaldırımların kenarları, yürüyüş yolları gibi hem görüntü kirliliğine neden olan alanların temizliği de hassasiyetle yapılıyor. Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, "Mezarlıklar en kutsal yerlerimizdir. Özellikle Bayramlarda yoğun olarak ziyaret edilecek olan mezarlıkların özen göstermeli, bakım onarım ve temizliklerini şimdiden yaparak, yakınlarını ziyarete gelen vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve ferah bir şekilde yapmalarını sağlamalıyız" dedi
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Bayram öncesi mezarlıklarda temizlik atağı
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