Kurbanlıklara sıkı kontrol

ALTINDAĞ Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda Kurban Bayramı hareketliliği devam ederken, Altındağ Belediyesi ekipleri Anadolu'nun çeşitli kentlerinden getirilen hayvanları sağlık taramasından geçirdi. Altındağ Belediyesi, Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi iş birliğiyle, Altındağ Belediyesi Kurban Kesim ve Satış Alanında denetim gerçekleştirildi. Denetimde kurbanlıkların; yaş, gebelik, pasaport ve sağlık kontrolleri yapıldı.

SAĞLIK VE YAŞ KONTROLÜ

Altındağ Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda bulunan kurbanlıklar sağlık taramasından geçirildi. Kontrollerde kurbanlıkların evrak kayıtları ve kulak küpeleri incelenirken, gebe, hastalıklı veya yaşı küçük hayvan olup olmadığına bakıldı. Sağlık açısından sorun teşkil edebilecek kurbanlıklar, uzman veteriner hekimler tarafından tespit edilerek satış alanından uzaklaştırıldı. Öte yandan alandaki barınaklar zabıta ekipleri tarafından sürekli olarak kontrol edilerek, hijyen kurallarına uymayan barınakların temizliği sağlandı.