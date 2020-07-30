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Sinan’ın gözü Tokyo’da

Yarışları’nda 300 metrede 32.46’lık derecesiyle dünya şampiyonu Guliyev’in 32.61’lik rekorunu geçen 22 yaşındaki , olimpiyatlarda madalya kazanmayı hedefliyor

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Sinan’ın gözü Tokyo’da
Ankara'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda 300 metrede 32.46'lık derecesiyle Türkiye rekorunun yeni sahibi olan milli atlet Sinan Ören, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak tarih yazmaya odaklandı. Sezonun ilk açık saha yarışmalarının düzenlediği Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde ter döken 22 yaşındaki milli atlet Sinan Ören, olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello'nun da koştuğu 300 metre yarışını 32.46 ile Türkiye rekoru kırarak kazandı. Sinan Ören elde ettiği 32.46 derecesiyle Ramil Gu-
liyev'in, İsveç'in Karlstad kentinden düzenlenen Folksam Grand Prix2016 yarışlarındaki 32.61'lik Türkiye rekorunu geçmeyi başararak yeni rekortmen oldu. TÜRKİYE REKORUNU DA KIRDI
Bu derecesi aynı zamanda 23 yaş altı Türkiye rekoru olarak da kayıtlara geçen Sinan, büyük sevinç yaşadığı organizasyonun ardından hedef büyüttü. Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdüren genç atlet, kariyerindeki başarılarına olimpiyat derecesini eklemek için çalışıyor
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Sinan’ın gözü Tokyo’da
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