Spora 50 milyon TL YATIRIM YAPTIK

eçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kalaba Mahallesinde yeni yapılan Fırat Çakıroğlu Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Altınok,dedi. Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Mahallesinde inşa edilen ve içerisinde basketbol sahası ve halı saha bulunan Fırat Çakıroğlu Parkı'nın açılışına Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu katıldı."Fırat, millet sevdası olan bir gencimizdi""Parkımıza ismini verdiğimiz Fırat Çakıroğlu ülkesi devleti milleti için sevdaları olan, Ege Üniversitesinde okuyan bir gencimizdi. Çakıroğlu'nun bir anısı var ki, arkadaşlarına,diyor. Kalbine doğmuş. Biz de şehidimizin ismini parkımızda yaşatıyoruz.""CUMHURIYET KULEMIZIN açılışını 2021'de yapacağız"AÇILIŞTA katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, "Keçiören'de hizmetler tam gaz devam ediyor. Kalaba Kent Meydanımızı dünyanın en güzel meydanı yapıyoruz.Cumhuriyet Kule-mizin ihalesini de yaptık, onun da yapımına devam ediyoruz. Rabbim nasip ederse 2021 yılında da kulemizin açılışını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.