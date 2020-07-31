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Kurban satıcılarına maske dağıtıldı çorba ikram edildi

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Kurban satıcılarına maske dağıtıldı çorba ikram edildi
KORONAVIRÜS salgınında başlayan normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmayan Mamak Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında gereken tüm önlemleri almaya devam ediyor. Kurban bayramı öncesinde Ortaköy Kurban Pazarındaki riski en aza indirmek için harekete geçen belediye ekipleri, kurbanlık satıcılarına ve pazaryerine gelen vatandaşlara maske dağıttı, çorba ikram etti. Ekipler ayrıca kurban pazarına giriş çıkışlarda satıcıların ve alıcıların ateşlerini ölçerek, araçları da dezenfekte ediyor. Alışverişlerin sağlık açısından daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için herkesi daha hassas davranmaya davet eden Belediye Başkanı Murat Köse, "Bayramımızı ağız tadıyla kutlamak için pandemi önlemlerine harfiyen uymamız gerekiyor. Pazarlıklar esnasında tokalaşma adetini bu bayram sağlığımız için bir kenara bırakmalıyız" dedi.
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Kurban satıcılarına maske dağıtıldı çorba ikram edildi
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