Kurban satıcılarına maske dağıtıldı çorba ikram edildi

KORONAVIRÜS
salgınında başlayan
normalleşme sürecinde
tedbiri elden
bırakmayan Mamak
Belediyesi, virüsle
mücadele kapsamında
gereken tüm önlemleri
almaya devam
ediyor. Kurban bayramı
öncesinde Ortaköy
Kurban Pazarındaki riski
en aza indirmek için harekete
geçen belediye ekipleri,
kurbanlık satıcılarına
ve pazaryerine gelen
vatandaşlara maske dağıttı,
çorba ikram etti. Ekipler
ayrıca kurban pazarına
giriş çıkışlarda satıcıların
ve alıcıların ateşlerini ölçerek,
araçları da dezenfekte
ediyor.
Alışverişlerin sağlık açısından
daha güvenli bir
şekilde gerçekleştirilmesi
için herkesi daha hassas
davranmaya davet eden
Belediye Başkanı Murat
Köse, "Bayramımızı ağız
tadıyla kutlamak için pandemi
önlemlerine harfiyen
uymamız gerekiyor.
Pazarlıklar esnasında tokalaşma
adetini bu bayram
sağlığımız için bir kenara
bırakmalıyız" dedi.