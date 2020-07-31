Kurban satıcılarına maske dağıtıldı çorba ikram edildi

salgınında başlayannormalleşme sürecindetedbiri eldenbırakmayan MamakBelediyesi, virüslemücadele kapsamındagereken tüm önlemlerialmaya devamediyor. Kurban bayramıöncesinde OrtaköyKurban Pazarındaki riskien aza indirmek için hareketegeçen belediye ekipleri,kurbanlık satıcılarınave pazaryerine gelenvatandaşlara maske dağıttı,çorba ikram etti. Ekiplerayrıca kurban pazarınagiriş çıkışlarda satıcılarınve alıcıların ateşlerini ölçerek,araçları da dezenfekteediyor.Alışverişlerin sağlık açısındandaha güvenli birşekilde gerçekleştirilmesiiçin herkesi daha hassasdavranmaya davet edenBelediye Başkanı MuratKöse, "Bayramımızı ağıztadıyla kutlamak için pandemiönlemlerine harfiyenuymamız gerekiyor.Pazarlıklar esnasında tokalaşmaadetini bu bayramsağlığımız için bir kenarabırakmalıyız" dedi.