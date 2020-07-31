Osmanlıspor: dönüm noktası

OSMANLISPOR Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Türk futbol tarihinde bugün çok önemli bir karara imza atıldığını bildirdi ve herkese teşekkür etti. Katipoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle: "Kulüpler Birliğinin tavsiye kararı ile Türkiye Futbol Federasyonu çok önemli bir karar aldı ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çifte bayram yaşadık. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Mehmet Kasapoğlu Bakanımıza, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir ile yönetimine ve Kulüpler Birliği Vakfına çok teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.