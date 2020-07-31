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: dönüm noktası

Küme düşmenin kaldırılmasıyla 1. Lig’de yeni sezona devam edecek ’un başkanı Katipoğlu, Türk futbol tarihinde çok önemli bir karara imza atıldığını söyledi

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Osmanlıspor: dönüm noktası
OSMANLISPOR Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Türk futbol tarihinde bugün çok önemli bir karara imza atıldığını bildirdi ve herkese teşekkür etti. Katipoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle: "Kulüpler Birliğinin tavsiye kararı ile Türkiye Futbol Federasyonu çok önemli bir karar aldı ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çifte bayram yaşadık. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Mehmet Kasapoğlu Bakanımıza, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir ile yönetimine ve Kulüpler Birliği Vakfına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Osmanlıspor: dönüm noktası
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