‘Üzülmez için henüz karar verilmedi’

ANKARAGÜCÜ Kulübbü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile devam edilip edilmeyeceğinin henüz netleşmediğini söyledi. Başkan Mert, "Yaptığımız sözleşme gereği normalde 1,5 yıllıktı. Birkaç gün içerisinde karar verip önümüzdeki yılın planlamasına bakıp ona göre yolumuza devam edeceğiz. İbrahim hocayla kontramız takımın puan durumuyla ligden düşmemesi halinde devam edecekti. Yönetim kurulu toplantısında İbrahim Üzülmez ile devam edip etmeyeceğimizi değerlendireceğiz"
şeklinde görüş belirtti. "ALİHAN KUSALAS İLE KARŞILIK
ANLAŞIP VEDALAŞMIŞTIK"
Yeni transferler ve gidecek oyunculara ilişkin de Mert, "Ankaragücü'nün geçmiş dönemden 3 futbolcusuyla ilgili maalesef FIFA'da dosyası var. Ciddi bir rakam teşkil ediyor o dosyalar. İlk önce bunu çözmemiz gerekiyor. Onu çözmek için uğraşacağız. Transfer işine ondan sonra bakabileceğiz" dedi. Mert, koronavirüs nedeniyle verilen aradan sonra takımla birlikte çalışmayan savunma oyuncusu Alihan Kubalas'ın durumuna yönelik de "Alihan ile karşılıklı sözleşmemizi o tarihte feshettik"
diye konuştu.