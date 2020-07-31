‘Üzülmez için henüz karar verilmedi’

ANKARAGÜCÜ Kulübbü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile devam edilip edilmeyeceğinin henüz netleşmediğini söyledi. Başkan Mert,şeklinde görüş belirtti. "ALİHAN KUSALAS İLE KARŞILIKANLAŞIP VEDALAŞMIŞTIK"Yeni transferler ve gidecek oyunculara ilişkin de Mert, "Ankaragücü'nün geçmiş dönemden 3 futbolcusuyla ilgili maalesef FIFA'da dosyası var. Ciddi bir rakam teşkil ediyor o dosyalar. İlk önce bunu çözmemiz gerekiyor. Onu çözmek için uğraşacağız.diye konuştu.