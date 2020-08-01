Keçiören’de bayram sevinci

Başkan Altınok, "Keçiören'de ve Ankara'da teleferiğimizi ve Deniz Dünyamızı görmeyen vatandaşımız kalmasın diye Kurban Bayramı boyunca tesislerimiz ücretsiz hizmet veriyor. Keçiören'i kuşbakışı görmek isteyen ve deniz canlılarını merak eden tüm vatandaşlarımız buraları ziyaret edebilirler" dedi.

KUŞBAKIŞI SEYAHAT İMKÂNI

Başkan Altınok, ailelerin ve çocukların Kurban Bayramını dolu dolu geçirmesi için tüm imkânların seferber edildiğini de belirtti. Altınok, "Teleferiğimiz, çocuklarımıza ve ailelerine Keçiören'i kuşbakışı seyretme fırsatı sunuyor. Kalaba Kent Meydanını, belediye binamızı, Atatürk Botanik Bahçesini, Keçiören Şelalesini, Estergon Kalesini, yapım aşamasında olan Cumhuriyet Kulesini net bir şekilde görebildiğimiz teleferiğimize aileler de ücretsiz binebiliyor" ifadelerini kullandı.

CANLILARLA İÇ İÇE OLACAK

Altınok, ücretsiz ziyaret edilebilecek olan Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkının da gezilip görülmesi gerektiğini söyleyerek şunları aktardı: "Aileleri ve çocukları canlılarla iç içe görmek bizleri mutlu ediyor. Şehrin stresli ortamından uzaklaşmak için hafta sonlarının vazgeçilmezi olan Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkı çocuklarımıza hem doğal bir ortam sunuyor hem de hayvan sevgisini aşılamak noktasında önemli bir işlev görüyor. Deniz Dünyası'nda ise ziyaretçilerimizin akvaryumdaki canlılar hakkında bilgi almalarını sağlıyoruz. Okyanusun altında bulunan eşsiz güzellikteki dünyayı öğrenmek, keşfetmek isteyen tüm vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı Deniz Dünyası'na bekliyoruz."