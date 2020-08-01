‘Mutlu ve huzurlu bayramlar’

KURBAN Bayramı dolayısıyla Ankara'da faaliyet gösteren futbol takımları, bayram mesajları yayımladı. Gençlerbirliği paylaşımında, "Kurban Bayramı'nızı kutlar; bayramın sağlıklı, mutlu, güzel günlerin habercisi olmasını temenni ederiz" ifadelerini kullandı. Ankaragücü, "Mübarek Kurban Bayramı'nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyoruz" şeklinde mesaj paylaştı. Osmanlıspor mesajında, "Kurban Bayramı'nın; ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine güzellikler getirmesi temennisiyle Kurban Bayramı'nız kutlu olsun" dedi. Keçiörengücü ise şöyle dedi: "Bayramı'nızı içten dileklerimizle kutlar, mutlu bayram geçirmenizi dileriz."