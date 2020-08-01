Objektif bir karar oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla bu sezon küme düşmenin kaldırılması Süper Lig'e veda eden Ankaragücü'nde sevinçle karşılandı. Başkent ekibinin tecrübeli file bekçisi Korcan Çelikay da düşmenin kaldırılmasını objektif bir karar olduğunu ifade etti. 2019-20 sezonunda küme düşmenin kaldırılması kararını değerlendiren deneyimli filebekçisi, "Süper Lig'deki hava çok başka. Ankaragücü'nün düşmesiyle birlikte aklıma mazi geldi. Bu karar bizi çok mutlu etti. Bunu benim söylemem abes olabilir ama objektif olarak bu kararın birçok sebebi var.

AYNI ORANDA OYNAYAMADIK

Oyuncuların psikolojisi de bozuldu. Ankaragücü için taraftar desteği çok etkili ve bu durum bizi etkiledi. Aynı oranda mücadele edemedik ve haksız bir rekabet oldu. Objektif olarak doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ortak bir karar alınması çok memnun edici. Ankaragücü'nde oynamasaydım da bu fikrimi söylerdim" diye konuştu. Dünya'nın çok değişik bir hal aldığını ifade eden 32 yaşındaki kaleci, "Futbolun normal gitmesi de beklenemez. Bu durumdan herkes etkileniyor. Yabancı arkadaşlarımız ailelerini göremedi ve futbol oynamaya devam etti. Haksız bir rekabet oldu. Bu karardan en fazla etkilenen 3 kulüpten biriyiz" şeklinde konuştu.

YÖNETENLER EMEK HARCIYOR

1 sezon ertelenen yabancı kuralıyla da ilgili görüşlerini paylaşan Korcan, "Bu işleri düşünenler ve yönetenler çok emek harcıyor. En doğrusu olacaktır. Yabancı sınırının önümüzdeki sezonda değişmesi de bence doğru" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMEM DEVAM EDIYOR

Geleceği hakkında da konuşan başarılı kaleci, "Benim sözleşmem devam ediyor ve benim için bir şey yok. Takımımızda sözleşmesi biten oyuncular var ancak onların durumunu bilmiyorum" diyerek sözlerini bitirdi.