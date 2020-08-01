Vali Şahin yol kontrol denetimlerini inceledi

ANKARA Valisi Vasip Şahin, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla seyahat eden vatandaşlardan trafik kurallarına ve koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uymalarını istedi. Şahin, Ankara- Eskişehir kara yolunda bulunan kontrol noktasındaki denetimleri yerinde inceledi. Denetimlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Şahin, ekiplerce durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını tebrik etti. Sürücü ve yolculara maske hediye eden Şahin, vatandaşlardan trafik kurallarına ve Kovid-19 önlemlerine uymalarını istedi.

'PANDEMİ AZALTILABİLİR'

Vali Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik ve güvenlik birimlerinin yanı sıra sağlık teşkilatının da ek tedbirler aldığını belirtti. Bu bayramın Kovid-19 salgınıyla mücadele günlerinde idrak edildiğine dikkati çeken Şahin, vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uymalarını, maske kullanmalarını, hijyene dikkat etmelerini ve telefonla bayramlaşmalarını istedi. Kurban Bayramı tatilini farklı illerde geçirmek isteyen vatandaşların kara yollarında güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, helikopterlerle havadan ortaklaşa trafik denetimleri gerçekleştiriyor.