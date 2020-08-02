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’taki dört dolandırıcı yakalandı

Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
Ayaş’taki dört dolandırıcı yakalandı
AYAŞ'IN Ilıca Mahallesi'nde yaşayan C.K. jandarma ekiplerini arayarak, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığını, 60 bin lira para ve 5 bileziğini alan kişilerin kaçtığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler O.B'yi yakaladı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda ekipler Ş.T, Ö.Y. ve M.Y.Ş'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında 30 bin lira bulundu. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. C.K, zanlıları yakalayan jandarma ekiplerine teşekkür etti. Jandarma ekipleri de benzer durumlar yaşanmaması için vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
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Ayaş’taki dört dolandırıcı yakalandı
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