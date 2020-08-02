Şehir hastanesi’nde acemi kasap mesaisi

Kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan vatandaşlardan bazıları Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Bazı yaralılar kendi imkânları ile geldi. Acil Servis başvurularının çoğunu, kurban kesimi sırasında yaşanan el yaralanmalarının oluşturduğu gözlendi. Bayramda görev başında olan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Çomaklı, "Bayramda ailelerimizden uzakta hastalarımızla beraberiz. Onları iyileştirmeye çalışıyoruz. Zor bir süreç ancak alıştık, bu duruma ailelerimiz de alıştı" dedi.

AİLESİYLE TELEFONLA BAYRAMLAŞTI

Bayram mesaisine sabahın erken saatlerinde başladığını ifade eden Çomaklı, "Mesaiye başladığımda Kurban Bayramı'nın belki de en üzücü olaylarından birisine de denk geldim. Kesim esnasında bıçak bir hastanın boynuna gelmiş ve yaralanmıştı. Acile geçiyorum şimdi, bir kesi yaralanması daha başvurmuş. Bir yandan da genel kalp damar cerrahisi alanındaki hastalarımızın tedavileri sürüyor. Akşam 22.00 gibi ameliyattan çıkabiliriz." dedi. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Çomaklı, Acil Servis'teki vakaya giderken ailesini de telefonla arayarak bayramını kutladı.

'KASAPLAR KESİM YAPSIN'

Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Hasan Murat Ergani de bayramda, acemi kasapların çok olmasından dolayı tüm ekip olarak görev yaptıklarını belirterek, "Öğle saatlerine kadar 80 civarında gelen vatandaşımıza tedavi sunduk. Bir kısmını ameliyat ettik, bir kısmı ameliyatı bekliyor. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Ergani, kurban kesimi nedeniyle oluşan yaralanmalara, vatandaşların yapması gereken ilk müdahale konusunda şu bilgileri verdi:

Kesim esnasında ortaya çıkan kanamalarda vatandaşlarımız hemen panik yapmayın. Yarayı kanamayı durduracak bir baskıyla kapatın. Hemen acil servise gidin.

bağlı olarak yaralanmalar da sık oluyor. Özellikle zincirin parmağa dolanmasıyla parmak ve organ kopmaları sık karşılaştığımız yaralanmalardan. Bu tarz durumlarda da uygun şekilde kesilen uzvun saklanarak sağlık merkezlerine ulaşılması gerekiyor." Ergani, yoğun mesaisi esnasında bayramını kutlayamadığı eşi ve oğluyla da görüntülü bir görüşme yaparak bayramlarını kutladı.

Hayvanlara

İLK GÜNÜ ERKEKLER İKİNCİ GÜNÜ KADINLAR

PLASTIK Cerrahi Kliniğinden Op. Dr. Burak Yaşar "Yoğun bir gün geçiriyoruz. Birçok hastaya müdahalelerimizi yaptık, sürüyor. Akşam saatlerine kadar yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Kurban Bayramı'nda genelde ilk gün erkek hastalar kurbanı parçalarken yaralanıyor, ikinci gün de hanımefendiler et doğrarken yaralanıyor. Hastalarımızın cinsiyet dağılımı günlere göre değişiyor" dedi. Bayramı genelde hastanede karşıladıklarını anlatan Yaşar, "Ailelerimiz de bu duruma artık alıştılar. İşin başına bizi uğurlayıp gönderiyorlar. En son 5-6 yıl önce ailemle birlikte bayram geçirdim. Bayramlarda özlemler biraz daha diğer zamanlara göre artıyor. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, Kurban Bayramı'nda işi ehline bıraksınlar" ifadelerini kullandı.

PARMAĞINI KESTİ



KURBAN keserken yaralanan Mehmet Demirci, tedavisi esnasında, "Kemiği keserken parmağı kestik. Daire testeresiyle elimi kestim. Kemik kesiyorduk. Allah'a şükür, buna da şükür. Dikkatsizlik başta, ondan sonra takdir. Ama çoğunlukla dikkatsizlik. Testereyi bilen kullansın, benim gibi bilmeyen kullanmasın" diye konuştu.

BIÇAK AVUCUNA GELDİ

Kesim esnasında yaralanan Kasım Kaya ise "Hayvan irkilince bıçak avucuma geldi. İlk tedaviyi yaptılar, daha sonra ameliyat olacağım. İlk kez başıma böyle bir şey geldi. Herkes dikkatli olsun. Kesimde acele etmesinler" sözleriyle yaşadıklarını aktardı.

İLK GÜNÜN ACEMİ KASAP BİLANÇOSU:190

KURBANB ayramı'nın ilk gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. Ankara'da kurban kesimi sırasında kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu 190 kişi yaralandı. Türkiye, bu yıl Kurban Bayramı'na koronavirüsün salgınının gölgesinde girdi. Bayram namazının ardından vatandaşlar, önceden belirlenen noktalarda kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirdi. Kesim sırasında genellikle maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Ancak kurban kesimi sırasında istenmeyen görüntüler de yaşandı. Bazı kişiler kurbanlıklarını belirlenen alanların dışında kesti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesimi sırasında, kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanmalar oldu. Ankara'da bayramın ilk günü kurban keserken saat 16.30'a kadar 190 kişi hastanelere başvurdu. Kurban kesimi sırasında en fazla yaralanan sayısı, 1153 kişiyle İstanbul oldu.