Altındağ park ve ağaçlandırma alanlarıyla göze çarpıyor

Ankara'nın en yeşil ilçesi yapmak için çalışan ve ilçeye 28 park ve ağaçlandırma alanları kazandıran Altındağ Belediyesi, parklara büyüklüklerine göre spor aletleri, futbol sahaları, basketbol sahaları, koşu yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar ve banklar yerleştirerek, her yaştan mahalle sakininin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak alanlar oluşturdu. Altındağ Belediyesi için parkların ve yeşil alanların çok önemli yatırımlar olduğunu kaydeden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Göreve geldiğimiz günden bugüne Altındağ'a her biri bakımlı, tertemiz ve güvenli onlarca park kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca, Altındağ'daki tüm parkların her mevsim güzel ve kullanışlı olması için gayret gösteriyor, eski parkların revizyonuna da çok önem veriyoruz. Özellikle çocuklarımızın parklarda geçirdiği verimli saatler bizi çok mutlu ediyor. Parkların Altındağlı çocukların neşesiyle dolması en büyük temennimiz, çünkü biz en çok onların geleceği ve mutluluğu için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.