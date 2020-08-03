Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozuyor

ısınmasıyla maske ile yaşamı sürdürmek daha da zorlaştı. Aşırı sıcakların bu nedenle bugünlerde daha da bunaltıcı hissettirdiğini belirten Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Nasıl yaşadığımız, ne kadar uyuduğumuz veya ne yediğimiz gibi etkenlerin yanında hava durumu, havanın güneşli veya kapalı olması da psikolojimizi derinden etkiler. Birçok bilimsel araştırmaya göre aşırı sıcak havalar intihar ve depresyonu tetiklemekte ve sıcak havalarda toplumda suç oranı artmaktadır" açıklamasında bulundu. Sıcak havaların isteksizlik, aşırı yorgunluk hissi, tahammülsüzlük veya çabuk öfkelenme gibi problemlere neden olabildiğini vurgulayan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Günlük işlerimize etkisinin yanında sıcaklar ve nem kişinin uyku kalitesini ve süresini olumsuz etkiler" dedi.