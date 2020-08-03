OSMANLISPOR’UN ÖN LIBEROSUNU ALTAY KAPTI

TFF 1. Lig kulüplerinden Altay, dış transferde gaza bastı. İlk olarak Osmanlıspor'dan ön libero Blagojevic'le anlaştı. Belgrad doğumlu Blagojevjic, önceki sezon da Başkent ekibinin formasını giymişti. 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu 34 maçta oynayıp 4 golle tamamladı.
Öte yandan Altay, Ümrani-yespor'dan file bekçisi Burak Öğür'ün de işini bitirdi. Kaleci Burak, sosyal medya hesabından Altay kulübüyle ilgili paylaşım yaparak transferi doğruladı. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde teknik direktörlük için Yücel İldiz ile anlaşması bekleniyor.