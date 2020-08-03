OSMANLISPOR’UN ÖN LIBEROSUNU ALTAY KAPTI

TFF 1. Lig kulüplerinden Altay, dış transferde gaza bastı. İlk olarak Osmanlıspor'dan ön libero Blagojevic'le anlaştı. Belgrad doğumlu Blagojevjic, önceki sezon da Başkent ekibinin formasını giymişti.Öte yandan Altay, Ümrani-yespor'dan file bekçisi Burak Öğür'ün de işini bitirdi. Kaleci Burak, sosyal medya hesabından Altay kulübüyle ilgili paylaşım yaparak transferi doğruladı.