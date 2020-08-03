Yakacık mesire alanı’nda bayram keyfı

Pandemi süresince bakım ve tadilat işlemlerinden geçirilerek baştan aşağı yenilenen Yakacık Mesire Alanı, Kurban Bayramı tatilinde temiz havanın keyfini çıkararak ailece piknik yapmak isteyen başkent sakinlerinin akınına uğradı. Doğanın ve yeşilin tadını çıkarmak isteyen başkentlilerin uğrak noktası olan Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanı, 200 bin metrekarelik alana sahip. Pandemi döneminde bütünüyle yenilenen 5 bin 500 kişi kapasiteli Yakacık'ta; 374 kamelyalı oturma alanı, 349 barbekü, 3 adet voleybol sahası, 2 çim futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, 3 adet çocuk oyun alanı, 5 bin 500 ağaç, 25 bin çalı bitkisi, 500 metrekare etkinlik alanı ve 2 bin 500 metrekare gölet bulunuyor. Ayrıca başkentlilerin keyifle vakit geçirdiği Yakacık Mesire Alanında, pandemi nedeniyle temizlik işlemleri aralıksız sürüyor. Öncelik olarak halk sağlığını düşünen belediye ekipleri, alanda yoğunluğun yaşandığı noktalarda sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske kullanılması konusunda vatandaşları uyarıyor.