Hülya’nın 17 yıldır süren dramı

Sincan Fatih'te bir apartmanın kapıcı dairesinde oturan Bozan Karadağ, kızının tedavisi için ailesini ve işini geride bıraktı. Kızıyla Ankara'ya yerleşen Karadağ'ın ne çalışacak bir işi ne de cebinde parası var. Oturdukları evden de çıkarılma korkusu yaşayan baba başını sokacak bir ev ve iş istiyor. Gaziantep Karkamış'ta çay ocağı işleten Bozan Karadağ (48) 1992 yılında Gül Karadağ ile hayatını birleştirdi. 2002 yılında bu evlilikten Hülya adında bir kız evlatları oldu. Anne Gül Karadağ'ın psikolojik sorunları vardı. Bu sebepten dolayı 3 aylık kızının ayaklarını tandırda yaktı. Adli Tıp raporunda da minik bebeğin ayaklarının komple eridiği ortaya çıktı. Bu olaydan sonra Baba Bozan Karadağ, hemen eşinden boşandı. 7 yaşındaki oğlunu ailesine bırakıp 2003 yılında kızının tedavisi için Ankara'ya geldi. Tedavi için gelmişti ancak kızının 20 kez ameliyat olacağını ve Ankara'ya yerleşeceğini hiç düşünmemişti.

KIZIM TEDAVİ EDİLSIN

Baba Karadağ, "Gaziantep'te kurulu düzenim vardı. Çay ocağı işletiyordum. Eşimin psikolojik problemleri vardı. Tandıra ayaklarını tutmuş. Ayakları erimişti. 6 ay kadar yoğun bakımda yattı. Topukları yoktu. Kaval kemiği kalmıştı. O zamanlar şikâyetçi olmamıştım. Allah'a havale etmiştim. Gaziantep yerel gazetelerinde haberi 'cani anne' diye çıkmıştı. Olay olur olmaz. Annemi ve babamı köyde bıraktım. 7 yaşındaki oğlumu da onlara bıraktım. Kızımı aldığım gibi Ankara'ya geldim. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 ay yattı. Ayakları toparlandı. Gün geçtikçe, gelişimi ilerledikçe ameliyatları artmaya başladı. 6 ayda 1 ameliyat olmaya başladı. Bu 20. ameliyatı. Ankara'ya geldiğimizde kızımın yürüme şansı yoktu. Geldim 17 yıldır Ankara'dan gidemedik. Bir süre temizlik şirketinde özürlü kadrosunda çalıştım. İnşaatta çalıştım. En son çalıştığım yerde iş kazası geçirdim. Şu an işsizim. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen sesimi duyun. Allah rızası için bir iş bir de kızımın tedavisi" diye konuştu. Kızının yüzde 61 zekâ geriliği olduğunu söyleyen Karadağ, "Kirada oturuyorum. 5 aylık kira borcumu da ödeyemedim. İş yok. İş arıyorum. Bu evden de çıkaracaklar. Ne yapacağız bilmiyorum. İnanın çok zor durumdayım" dedi.