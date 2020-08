İhtiyaç sahiplerine Kızılay yetişti

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kızılay Ankara Şubesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kurumun 2020 yılı vekaletle kurban bağışı kampanyasını bir aydan beri sürdürdüğünü söyledi. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Can, kampanya kapsamında yurt içinde 50 bin, yurt dışında 16 ülkede 100 bin hisse hedeflerine hemen hemen yüzde yüz oranında ulaştıklarını kaydetti. Vekalet kurbanların kesimini Adana, Ankara, Erzurum, Bingöl, Sivas, Denizli, Ağrı, Yozgat ve Diyarbakır'da bulunan et ve süt kombinalarında gerçekleştirdiklerini belirten Can, "Kıyma ve kuşbaşı olarak, oda sıcaklığında 18 ay raf ömrü olan bir konserve şekline getiriyoruz. Bunları da şube ve temsilciliklerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere götürerek sofralarını şenlendiriyoruz" diye konuştu. Can, Türkiye dışında Tanzanya, Somali, Sudan, Güney Sudan, Kuzey Makedonya, Karadağ, KKTC, Pakistan, Afganistan, Endonezya, Bangladeş, Bosna Hersek, Suriye, Yemen, Irak ve Filistin olmak üzere toplam 16 ülkede delegasyonluklar aracılığıyla 100 bin hisse kestiklerini ifade etti. Can, "Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 700 bin, yurt dışında 2 milyon 500 bin olmak üzere toplamda 4 milyon 200 bin ihtiyaç sahibine bağışçılarımızın bağışlarını ulaştırmış olacağız" dedi. Daha sonra Can, Kızılay görevlileri ve gönüllüleriyle birlikte Mamak'ta bağışçıların kurban etini dağıttı. Can, dağıtım sırasında, çocuğunda kas erimesi bulunan Ayşe Tonkal adlı vatandaşa, kurban etinin yanı sıra çocuğu için tekerlekli sandalye, Şırnak'ta torunu şehit olan Nezahat Çelikaslan'a da bağışçıların kurban etini verdi.