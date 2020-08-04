Irak Büyükelçiliğine ait otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

Irak Büyükelçiliğine ait otomobilin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KYGYS) direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza Çankaya Turan Güneş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Irak Büyükelçiliğine ait Mohammed. İ. hakimiyetindeki 06 CD 7439 plakalı otomobil, Turan Güneş Bulvarı üzerinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yol kenarında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KYGYS) direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle KYGYS direklerinde büyük hasar oluşurken, otomobil içinde bulunan Mohammed. İ. Hadim.H., Klatıl. K. ve Şahid.N. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Trafik tek şeritte ilerlerken, polis ekipleri kaza ile inceleme başlattı.'Kovid-19 geçiren hastada kalp problemleri ortaya çıkabiliyor'Uzmanı Prof. Dr. Nail Çağlar, "Kovid- 19 geçiren bir hastada özellikle altta yatan kalp hastalığı varsa kalp problemleri ortaya çıkabiliyor. Bunların içinde en önemli dediğimiz kalp kası iltihabıdır. Bunların bir kısmı kalıcı oluyor" dedi. Prof. Dr. Nail Çağlar, koronavirüs salgınında riskli grubun 65 yaş üzeri, kronik hastalığı ve bazı nedenlerden dolayı bağışıklık sistemi kötü olan bireyler olduğunu, riskli grubun içinde kalp hastalıklarının özel yer tuttuğunu söyledi. Prof. Dr. Çağlar, koronavirüsün vücutta bulunan protein enzimine bağlandığını belirterek, "Bu protein de bütün dokularda var. Virüs bu hücrelere bağlanıyor ve o sırada zarar veriyor. 'Sitokin fırtınası' denilen olay ortaya çıkıyor. Vücut bağışıklık sistemini ayağı kaldırıyor ve birtakım maddeler açığa çıkıyor. Kalp yetmezliği gelişebiliyor. Eğer hastaların koroner damarlarında darlıklar varsa o plaklar yırtılıyor, üzerine pıhtı ekleniyor ve kalp krizi geçirme riski olabiliyor. Kovid- 19'un etkileme mekanizması bu şekilde olabiliyor" dedi.