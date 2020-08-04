Oğlumun ölümüne neden oldu bir gün bile yatmadı

Ehliyetini kazadan 2 ay önce aldığı ortaya çıkan ve hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan genç sürücünün, tutuklanmamasına isyan eden anne Zübeyde Karakaşoğlu (55), "İki ay önce ehliyet alan sürücü, oğlumu öldürdü ancak bir gün bile tutuklu kalmadı. Hukuk mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Sonu nereye giderse gitsin vazgeçmeyeceğim asla" dedi. Kaza, 3 Eylül 2019 gecesi, Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde yaşandı. Özel üniversitede hukuk eğitimi alan Doğa Zeynep Ç. otomobiliyle, çalıştığı pizzacıdan evine gitmek isteyen Metehan Karakaşoğlu'nun kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Karakaşoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Doğa Zeynep Ç. ise sevk edildiği Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce, adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YARGILANACAK

Metehan'ın ailesi, Doğa Zeynep Ç.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi. Savcılık soruşturması sonunda ise genç sürücü hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 36'ncı Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Doğa Zeynep Ç.'nin yargılaması önümüzdeki aylarda başlayacak.

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'SONU NEREYE GİDERSE GİTSİN VAZGEÇMEYECEĞİM'

ÇOCUĞUNDAN birini kazada kaybeden Metehan Karakaşoğlu'nun annesi Zübeyde Karakaşoğlu, Doğa Zeynep Ç.'nin cezalandırılmasını istedi. Anne Karakaşoğlu, "İki ay önce ehliyet almış, 18 yaşındaki bir genç kız, oğlumun ölümüne neden oldu. Kaza olabilir. Buna bir sözüm yok ama diyelim ki, kazayı yaptın, insani olarak, manevi olarak ne yapman lazım? Karşı tarafında bir annesi, babası var. İnsanda biraz vicdan ve merhamet olur. Benim oğlum ölmüş senin çocuğunun sorumsuzluğu yüzünden. İnsan bir kere olsun der ki; 'Ben de bir anneyim ve çok üzgünüm.' 'Tamam bu çocuk öldü, ömrü bu kadarmış' deyip vaz mı geçeyim? Asla vazgeçmeyeceğim. Sonu nereye giderse gitsin vazgeçmeyeceğim asla. 18 yaşındaysan cezai ehliyetin var kanunen. Senin altına o arabayı veren annebabaya kusur bulmuyor. Birazcık insanlık ve merhamet. Diliyorum ki gözünü her kapattığında, her kırptığında vicdanı huzursuz olsun. Benim oğlumun hayali, hiç gözünün önünden gitmesin" dedi.