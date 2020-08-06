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’nde hasat yapıldı

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Altınköy Açık Hava Müzesi’nde hasat yapıldı
Geleneksel köy hayatının yaşandığı ve ziyaretçilere tüm ayrıntılarıyla yaşatıldığı Altınköy Açık Hava Müzesi'nde hasat bereketi yaşandı. Hasadı yapılan Altınköy buğdayı, ekmek olma yolculuğuna başladı. Her yıl gerçekleştirilen hasadın köy yaşantısının güzelliğini ve toprağın bereketini gözler önüne serdiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Geleneksel olarak, ekinler biçildi. Su değirmenine taşınan buğdaylar burada öğütüldükten sonra una dönüştü. Bu unlar daha sonra ekmeğe dönüşecek" dedi.
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Altınköy Açık Hava Müzesi’nde hasat yapıldı
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