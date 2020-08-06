Altınköy Açık Hava Müzesi’nde hasat yapıldı

Geleneksel
köy hayatının yaşandığı
ve ziyaretçilere
tüm ayrıntılarıyla yaşatıldığı
Altınköy Açık
Hava Müzesi'nde hasat
bereketi yaşandı. Hasadı
yapılan Altınköy buğdayı,
ekmek olma yolculuğuna
başladı. Her yıl gerçekleştirilen
hasadın köy yaşantısının
güzelliğini ve toprağın bereketini
gözler önüne serdiğini
belirten Altındağ Belediye
Başkanı Asım Balcı,
"Geleneksel olarak, ekinler
biçildi. Su değirmenine taşınan
buğdaylar
burada
öğütüldükten
sonra una
dönüştü. Bu
unlar daha
sonra ekmeğe
dönüşecek"
dedi.