Altınköy Açık Hava Müzesi’nde hasat yapıldı

Gelenekselköy hayatının yaşandığıve ziyaretçileretüm ayrıntılarıyla yaşatıldığıAltınköy AçıkHava Müzesi'nde hasatbereketi yaşandı. Hasadıyapılan Altınköy buğdayı,ekmek olma yolculuğunabaşladı. Her yıl gerçekleştirilenhasadın köy yaşantısınıngüzelliğini ve toprağın bereketinigözler önüne serdiğinibelirten Altındağ BelediyeBaşkanı Asım Balcı,"Geleneksel olarak, ekinlerbiçildi. Su değirmenine taşınanbuğdaylarburadaöğütüldüktensonra unadönüştü. Buunlar dahasonra ekmeğedönüşecek"dedi.